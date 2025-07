targhe tenco 2025 lucio corsi premiato con il migliore album e canzone singola

Le Targhe Tenco 2025 celebrano il talento e la creatività della musica italiana, premiando artisti che conquistano con passione e originalità. Tra i grandi vincitori spicca Lucio Corsi, che si aggiudica sia il premio per il miglior album con "Volevo essere un duro" sia quello per la miglior canzone singola. Un riconoscimento che testimonia il suo talento e l'impatto della sua musica, confermando ancora una volta la vitalità del panorama musicale nazionale.

Lucio Corsi si aggiudica la Targa Tenco sia per l’album che per la canzone Volevo essere un duro, premio anche ad Anna Castiglia e La Nina. Annunciate oggi, martedì 8 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2025: Migliore album in assoluto – Volevo essere un duro di Lucio Corsi; Migliore album in dialetto – Furèsta de La Niña; Migliore album opera prima – Mi Piace di Anna Castiglia; Migliore album di interprete – Kaleidoscope di Ginevra Di Marco; Migliore canzone singola – Volevo essere un duro di Lucio Corsi; Migliore album a progetto – Pagani per Pagani prodotto da Caroline Pagani. Risultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di 241 votanti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu