Nella notte del 10 luglio la luna piena tornerà a illuminare il cielo E lo farà in modoo speciale perché sarà la più bassa dell' anno Un fenomeno raro che affonda le radici in antiche tradizioni

Nella notte del 10 luglio, il cielo si vestirà di magia con la Luna del Cervo, un evento affascinante e raro che segna l’inizio dell’estate astronomica. Questa luna piena, la più bassa dell’anno, ci invita a riscoprire antiche tradizioni e a vivere momenti indimenticabili sotto il suo bagliore unico. Preparatevi a cogliere questa meraviglia celeste, un’occasione per lasciarsi conquistare dalla bellezza del firmamento e dai suoi misteri.

I l 10 luglio, alle 22:37 ora italiana, il cielo regalerà uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Luna del Cervo, il primo plenilunio dell’estate astronomica. Non sarà una Superluna, ma sarà comunque una luna diversa da tutte le altre. Per posizione, colore, simbolismo e tradizione. La notte della Superluna Blu: immagini indimenticabili da tutto il mondo X Luna del Cervo: la luna piena che apre l’estate. Il nome Luna del Cervo deriva dalle culture dei nativi americani, in particolare delle tribù Algonchine, che osservavano con attenzione i cicli naturali. Luglio era il mese in cui i cervi maschi iniziavano a far ricrescere i palchi di corna – ancora rivestiti di velluto – simbolo di forza e rinnovamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it