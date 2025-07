sciopero treni circolazione in tilt cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti caos a roma e napoli

Sembra che anche oggi i pendolari debbano fare i conti con il caos ferroviario: sciopero, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti stanno paralizzando Roma e Napoli. La mobilitazione, indetta dai sindacati autonomi per il rinnovo del contratto, sta creando disagi enormi a milioni di viaggiatori. Una giornata di passione che sottolinea ancora una volta l'importanza di trovare soluzioni efficaci per garantire un servizio più affidabile e puntuale.

Roma, 8 luglio 2025 – Altra giornata di passione per chi viaggia in treno. Terminerà oggi alle 18 lo sciopero del personale che da ieri sera sta interessando il settore. Un doppio sciopero, indetto dai sindacati autonomi per il rinnovo del contratto (siglato invece da Cgil, Cisl e Uil) che sta mandando in tilt la rete. Cancellata la metà dei treni a Napoli. Disagi e lunghe file agli infopoint della stazione centrale di Napoli. Lo sciopero proclamato dai sindacati di base ha provocato finora la cancellazione di circa la metà dei treni in arrivo e in partenza dallo scalo partenopeo. Particolarmente colpiti dall'agitazione sindacale i treni ad alta velocità , molti disagi anche per i pendolari che abitualmente utilizzano treni regionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net