Pizza al taglio | dove si mangia la migliore in Lombardia La classifica 2025

Se siete appassionati di pizza al taglio e desiderate scoprire dove assaporare la migliore in Lombardia nel 2025, questa classifica vi guiderà tra le eccellenze del settore. Milano, cuore pulsante della scena gastronomica, si conferma protagonista con le sue proposte irresistibili. Pronti a scoprire chi si aggiudica il titolo di re della pizza al taglio? La risposta vi sorprenderà.

Milano, 8 luglio 2025 – Pizza al taglio, più che un alimento quasi uno stile di vita. Tanto da meritarsi, negli ultimi anni, guide e classifiche esclusivamente dedicate al settore, a fianco di quelle riservate alle pizzerie tradizionali. C'era attesa per i risultati del poll 2025 di 50 Top Pizza, fra le guide più influenti nel mondo che ruota intorno a uno dei piatti italiani più noti nel globo. La graduatoria nazionale . Frumentario, di Alessandro Santilli, bottega con sede a Roma, in via Tuscolana (quartiere San Giovanni), è la migliore pizza in viaggio in Italia per il 2025. Un successo fragoroso, visto che il negozio ha aperto appena un anno fa.