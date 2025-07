Gli sequestrano cellulare dallo smartphone emerge video di tortura | giovane picchiato rasato e filmato

Una scena agghiacciante scuote Catania: tre giovani, accusati di tortura, sono stati arrestati dopo un video shock che mostra una violenza brutale. La scoperta è avvenuta grazie al sequestro del loro cellulare, che ha rivelato dettagli sconvolgenti. La Procura etnea non lascia spazio a dubbi: si tratta di un grave reato, ora al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini. Continua a leggere.

In manette sono finite tre persone, un 22enne, un 25enne e un 35enne, che sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Catania su richiesta della Procura etnea che ipotizza per loro il reato di tortura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

