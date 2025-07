Chi era Mara Severin la sommelier di 31 anni morta nel crollo del ristorante stellato Essenza a Terracina

Una tragica perdita scuote il mondo della ristorazione: Mara Severin, giovane sommelier di 31 anni di Pontinia, ha perso la vita nel crollo del ristorante Essenza a Terracina. Amata per la sua passione e dedizione, Mara rappresentava il volto di un talento emergente nel settore. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo indelebile di chi dedicava la vita alla valorizzazione dei sapori e delle emozioni. Continua a leggere.

Mara Severin aveva 31 anni, viveva a Pontinia e da undici lavorava come sommelier nel ristorante stellato Essenza in via Tripoli a Terracina. Il crollo di parte del tetto non le ha lasciato scampo, ed è morta in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mara Severin: morta la sommelier del ristorante Essenza a Terracina - Tragedia a Terracina: Mara Severin, la giovane sommelier del ristorante stellato Essenza, è deceduta dopo il crollo del tetto che ha colpito il locale.

Tragedia a Terracina,Latina,per il crollo del tetto di un ristorante che ha causato una vittima,Mara Severin,31 anni,la sommelier del locale.Una decina di feriti.A cedere è stata la copertura di 'Essenza',un noto locale stellato della località del litorale pontino. Vai su X

Tragedia a #Terracina: Mara Severin, sommelier 31enne del ristorante stellato Essenza, ha perso la vita nel crollo del tetto del locale. Da dieci anni lavorava con lo chef Simone Nardoni. L’incidente è avvenuto la sera del 7 luglio, mentre il ristorante era pieno Vai su Facebook

