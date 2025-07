Esplosione Roma possibile l’errore umano | al vaglio le telecamere dell’impianto| VIDEO

Un'esplosione a Roma ha sollevato immediatamente interrogativi sul possibile errore umano, mentre le telecamere dell'impianto vengono attentamente esaminate. Fortunatamente, oggi è stato certificato che l'allarme diossina è rientrato, grazie all'intervento tempestivo dell'Agenzia che ha installato un campionatore per monitorare la presenza di sostanze inquinanti nell’aria. La verità sull'incidente si rivela sempre più vicino, e le indagini sono in corso per garantire la sicurezza di tutti.

Oggi è stato certificato che l'allarme diossina è rientrato. Il personale dell'Agenzia ha installato un campionatore, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine

