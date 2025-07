Calciomercato Milan Schira | Due club di Serie A su Terracciano

Calciomercato Milan, Nicolò Schira: due club neopromossi di Serie A interessati al terzino rossonero Filippo Terracciano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Due club di Serie A su Terracciano”

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, ci sarebbero stati nuovi dialoghi tra Thiaw e il Como Ciò potrebbe indicare un segnale di apertura al trasferimento del difensore centrale

Calciomercato Milan, contatti con un club di Serie A - Contatti in corso con il club di Serie A Il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante classe 2002 di proprietà del ... Riporta milannews24.com

Calciomercato Milan, non è nei piani di mister Allegri: può partire - Può partire in estate Max Allegri, ex allenatore della Juventus, non è più in carica al club bianconero, avendo lasci ... Secondo milannews24.com