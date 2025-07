Paola Egonu | Momento speciale De Gennaro un esempio determinante | è un un nostro segreto

Le ragazze dell’Italia di volley affrontano con determinazione e talento il momento più importante della loro stagione. Con Paola Egonu ispirata e un momento speciale come quello di De Gennaro, che rappresenta un esempio di spirito e passione, le azzurre sono pronte a scrivere un’altra pagina di successi. La partita contro il Belgio sarà il banco di prova per consolidare il loro primato e mantenere viva la speranza di conquistare la Final Eight.

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 9 luglio affronterà il Belgio nella partita d’apertura dell’ultima settimana riservata alla fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) forti del primo posto in classifica dopo aver vinto otto partite consecutive e cercheranno di proseguire il filotto, dopo aver ormai ipotecato la qualificazione alla Final Eight. Le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con i favori del pronostico contro le Yellow Tigers e nei giorni successivi incroceranno la Serbia, la Turchia e le padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paola Egonu: “Momento speciale, De Gennaro un esempio determinante: è un un nostro segreto”

In questa notizia si parla di: paola - egonu - momento - speciale

Paola Egonu per il terzo anno alla Numia Vero Volley Milano: "Pronte per raggiungere grandi obiettivi" - Paola Egonu continua la sua avventura con la Vero Volley Milano, pronto a brillare per il terzo anno consecutivo.

Paola Egonu miglior pallavolista dell’anno, Fabris: “2025, chi ben comincia… Altri successi del nostro campionato planetario! Domenica un tributo speciale per Paola”; Che Tempo Che Fa | Intervista Paola Egonu | Video; Egonu eletta migliore pallavolista al mondo.

Paola Egonu, dedica speciale per il "Pallone d'Oro" - MSN - Paola Egonu è tornata a parlare su Instagram dopo aver trionfato in quello che può essere considerato il "Pallone d'Oro" del suo sport: "Volleyball World mi ha eletta miglior giocatrice al mondo ... Si legge su msn.com

Paola Egonu torna sul momento più difficile e mette un punto - MSN - Dopo un 2024 indimenticabile, culminato a livello di Nazionale con il successo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sul piano ... Come scrive msn.com