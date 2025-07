Atalanta due ostacoli per riportare Amrabat in Serie A | ESCLUSIVO

L'Atalanta si prepara a sfide importanti sul mercato, con due ostacoli principali che potrebbero rallentare il sogno di riportare Amrabat in Serie A. Il centrocampista marocchino del Fenerbahçe, richiesto da Ivan Juric, rappresenta un tassello fondamentale per la squadra nerazzurra, ma la sua operazione non sarà affatto semplice. In un contesto di forte concorrenza e trattative serrate, il club bergamasco dovrà convincere tutte le parti coinvolte, puntando a un colpo che potrebbe fare la differenza per la prossima stagione.

Il centrocampista marocchino del Fenerbahce è una richiesta di Ivan Juric. Il ritorno dell’ex Fiorentina in Italia però non sarà semplice In questi primi giorni della sessione estiva di mercato l’ Atalanta è al centro di tanti rumors soprattutto in uscita. Da Carnesecchi a Ederson, passando per Scalvini e Lookman, fino ad arrivare a Retegui, i gioielli nerazzurri fanno gola a tanti top club sia in Serie A che all’estero. Ma ovviamente si punta anche a rinforzare la rosa con nuovi innesti. Dopo gli acquisti di Sulemana in attacco e Ahanor sulla fascia, tra gli obiettivi in entrata c’è Sofyan Amrabat. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Atalanta, due ostacoli per riportare Amrabat in Serie A | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: atalanta - serie - ostacoli - riportare

Calcio, classifica serie A: Atalanta in Champions - L'Atalanta conquista tre punti fondamentali nella vittoria contro la Roma, consolidando la sua posizione in classifica di Serie A e puntando verso un ambito posto in Champions League.

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio Vai su Facebook

Quanto ha pagato l’Atalanta Bellanova; Atalanta, l'attacco è top ma la difesa traballa: da Caldara a Upamecano e Simakan, serve un colpo da Champions; Atalanta, due ostacoli per riportare Amrabat in Serie A | ESCLUSIVO.

Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione - Calciomercato Juve: l’Atalanta potrebbe sostituire così la partenza di Mateo Retegui, sempre più diretto verso l’Arabia Saudita Un clamoroso domino di mercato potrebbe ridisegnare l’attacco di diverse ... Come scrive juventusnews24.com

Serie A, il grande restauro: l’Inter punta su Chivu, il Milan si affida ad Allegri. L'Atalanta con l’incognita Juric - La ricostruzione mette sempre un po’ di ansia: non sai mai che piega possano prendere le cose. Si legge su ilmessaggero.it