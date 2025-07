Ardea prima il furto poi la richiesta di riscatto | in manette due giovanissimi

Ardea torna a sorridere grazie all’azione rapida dei Carabinieri, che in soli quattro giorni hanno sgominato una banda di giovani coinvolti in furti e tentativi di estorsione. La loro determinazione ha portato all’arresto di due 18enni e di altri complici, ripristinando serenità nella comunità. È un chiaro segnale che la legge è sempre presente, pronta a difendere i cittadini e a stroncare sul nascere ogni forma di criminalità.

Ardea, 8 giugno 2025– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato, nell’arco di soli quattro giorni e in distinte operazioni, quattro persone gravemente indiziate dei reati di tentata estorsione e furto con destrezza. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno arrestato due giovani italiani, entrambi 18enni e residenti ad Ardea, gravemente indiziati del reato di tentata estorsione. I due avevano contattato tramite social network un coetaneo, chiedendogli una somma di denaro in cambio della restituzione di uno zaino e di un computer portatile, risultati provento di una rapina denunciata pochi giorni prima a Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

