Il figlio dell’ex campione di serie A è malato di tumore | il gesto del padre fa piangere tutti VIDEO

In un mondo spesso dominato da vittorie e sconfitte sportive, c’è una partita che nessun campione può vincere: quella contro la malattia. La storia del figlio dell’ex campione di Serie A, Enzo, 15 anni, affetto da tumore cerebrale, e il suo coraggioso padre, ci insegnano che il vero eroe non indossa una maglia, ma affronta ogni giorno con il sorriso. Un gesto che ha toccato il cuore di tutti.

Non è una parata all’ultimo minuto, né un rigore neutralizzato in un derby infuocato. La vera parata della vita per l’ex calciatore, è quella che sta compiendo ogni giorno accanto al figlio Enzo, 15 anni, colpito da un tumore cerebrale nel 2020. Un duello durissimo, combattuto con un’arma silenziosa e potente: il sorriso. Un gesto condiviso sui social ha commosso migliaia di persone. Leggi anche: Esplosione a Roma, scoperta la causa: il video che svela tutto Julio Sergio, il portiere che ha conquistato tutti con il cuore. Lo ricordiamo in campo, in ginocchio con le mani al cielo, protagonista della Roma di Claudio Ranieri, ma oggi Julio Sergio è soprattutto un padre coraggioso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il figlio dell’ex campione di serie A è malato di tumore: il gesto del padre fa piangere tutti (VIDEO)

In questa notizia si parla di: figlio - tumore - campione - serie

“Ho lasciato il cinema per accudire mio figlio malato di tumore. Dopo la sua morte è difficile uscire di casa, voglio solo stare con la mia famiglia”: parla Gary Sinise - Gary Sinise, noto per i suoi ruoli iconici, ha scelto di mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia dopo la devastante diagnosi di cancro che ha colpito sua moglie e suo figlio.

Un anno e mezzo fa eravamo a casa di Achille Polonara. Ci aveva aperto non solo le porte della sua vita, ma anche quelle della sua battaglia contro un brutto male: la scoperta del tumore al testicolo, i cicli di cure, e soprattutto la felicità di averlo scoperto in te Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli, il figlio Giorgio morto a 59 anni per un tumore. Il dolore dell'ex tennista: «Ha lottato f; Giorgio Pietrangeli si raccontava così: «Ho scoperto la malattia cadendo in bici. E dopo l'operazione ero subito in acqua a fare surf»; Morto Giorgio Pietrangeli a 59 anni, il tumore scoperto dopo una caduta in bici: «Ha lottato fino alla fine».

L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne - L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne ... Secondo gazzetta.it

Morto Giorgio Pietrangeli a 59 anni, il tumore scoperto dopo una caduta in bici: «Ha lottato fino alla fine» - Il Mattino - condannato da cinque da un tumore, era sotto terapie domiciliari «Tuo figlio è morto». Segnala ilmattino.it