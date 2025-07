Jacobelli sicuro | Napoli in netta pole-position! Ma non deve fare come l’Inter

Xavier Jacobelli si pronuncia con certezza: il Napoli si presenta come la grande favorita per la vittoria finale in Serie A. Tuttavia, l’esperto avverte i tifosi di non sottovalutare le insidie e di mantenere alta la guardia, perché la competitività del campionato italiano è sempre più agguerrita. Con questa analisi chiara e coinvolgente, prepariamoci a seguire un torneo ricco di emozioni e colpi di scena, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Xavier Jacobelli ha effettuato una sua previsione in merito all’ordine d’arrivo della prossima Serie A, indicando il Napoli come ampiamente favorito per il successo finale. LA CONVINZIONE – Xavier Jacobelli è intervenuto alle frequenze di TuttoMercatoWeb a proposito del prossimo Campionato di Serie A, con il Napoli in vantaggio sulle concorrenti. Di seguito il suo pensiero: «La squadra azzurra, con i colpi che ha messo a segno, appare in netta pole-position. L’organico è forte e viene migliorato, le altre devono darsi una mossa. Inter e Juventus sono reduci dal Mondiale per Club, per cui credo che dovranno fare i conti con le ripercussioni delle fatiche accumulate in questa stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Jacobelli sicuro: «Napoli in netta pole-position! Ma non deve fare come l’Inter»

