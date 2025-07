Tortura e stupra per giorni il compagno di cella minacciandolo con il rasoio | terrore nel carcere di Prato

Una terribile serie di abusi scuote il carcere di Prato, dove torture e stupri tra detenuti si sono protratti per giorni sotto il terrore e la minaccia con un rasoio. La Procura ha aperto un'indagine su questi gravi fatti che hanno sconvolto la struttura, rivelando un clima di violenza e sopraffazione tra i detenuti. Un episodio che mette in luce le criticitĂ del sistema penitenziario e la necessitĂ di interventi urgenti. Continua a leggere.

La Procura di Prato ha svelato torture e stupri tra detenuti nel carcere La Dogaia. In un caso due detenuti avrebbero torturato e stuprato per giorni un compagno tossicodipendente e omosessuale alla sua prima esperienza carceraria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giorni - compagno - carcere - prato

“Non la sentivo da giorni”. Daniela Coman trovata morta sotto un piumone: il compagno tace, l’ex aveva lanciato l’allarme - Daniela Coman, 47 anni, è stata trovata morta nel letto del suo compagno a Prato di Correggio. L’allerta è stata lanciata dall'ex, che ora risulta sospettato per il suo omicidio.

#Prato Nel carcere La Dogaia, indagine della Procura su casi di violenze tra detenuti. Episodi 'agghiaccianti', li definisce chi indaga, con detenuti stuprati e brutalizzati da compagni di cella Vai su X

Droga e cellulari in #carcere, perquisizioni a #Prato: indagati agenti e detenuti, anche mafiosi. Forme corruttive contestate a 4 agenti penitenziari, anomali contatti per altri 4 e per alcuni addetti alle pulizie. Telefoni e stupefacenti sarebbero stati introdotti in al Vai su Facebook

Carcere di Prato, inchiesta per stupri e torture tra detenuti; Stupri e torture tra detenuti nel carcere di Prato. La Procura: Episodi agghiaccianti; Inchiesta carcere Prato, stupri e torture tra detenuti.

Tortura e stupra per giorni il compagno di cella minacciandolo con il rasoio: terrore nel carcere di Prato - In un caso due detenuti avrebbero torturato e stuprato per giorni un compagno tossicodipendente e omosessuale alla ... Come scrive fanpage.it

Carcere di Prato, inchiesta per stupri e torture tra detenuti - Nelle ultime ore in corso nuove perquisizioni legate a un’altra inchiesta della magistratura che indaga anche per il delitto di rivolta dopo i disordini all’interno della struttura del 4 giugno e del ... Si legge su ilsole24ore.com