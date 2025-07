Ema Stokholma | Non denunciai mia madre perché avevo paura quando i lividi si vedevano non mi mandava a scuola

Ema Stokholma si racconta, tra l'infanzia difficile e la gioia che trova nell'arte: "Non denunciai mia madre perché avevo paura, quando i lividi si vedevano non mi mandava a scuola" - "Ho venduto il mio ultimo quadro a cinquemila euro"

