BMX i convocati dell’Italia per gli Europei | quattro italiani all’arrembaggio

L’Italia si prepara a fare sentire la propria voce agli Europei di BMX 2025 a Valmiera, in Lettonia. Con quattro atleti pronti all’arrembaggio, i nostri rappresentanti si sfideranno su una pista leggendaria dedicata a Maris Strombergs, campione olimpico e icona del settore. Dal 10 al 13 luglio, il pubblico assisterà a emozionanti battaglie tra i migliori talenti continentali, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Gli Europei 2025 di BMX (specialità Race) andranno in scena a Valmiera (Lettonia) dal 10 al 13 luglio. Alla rassegna continentale parteciperanno 1.272 atleti provenienti da 26 Nazioni, ci sarà spazio per le gare in quattro categorie (juniores, under 23, elite, challenge). La pista intitolata a Maris Strombergs, primo campione olimpico nella storia della BMX e oro anche a Londra 2012, ospiterà la manifestazione per la seconda volta nella storia dopo l’edizione del 2019. Il CT Mattia Furlan ha convocato quattro atleti: Federico Pasa tra gli juniores; Francesca Cingolani, Albert Groppo e Marco Radaelli tra gli under 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BMX, i convocati dell’Italia per gli Europei: quattro italiani all’arrembaggio

In questa notizia si parla di: quattro - europei - convocati - italia

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Marsaglia/Tocci in testa dopo quattro rotazioni! - Segui in diretta i live tuffi europei 2025: Marsaglia e Tocci guidano la gara, con aggiornamenti e punteggi aggiornati.

#Bergen2025 I convocati per l’evento in Norvegia (17-20 luglio): in squadra il bronzo europeo indoor dell’alto Sioli, il primatista italiano dei 400 Sito, l’ottocentista Pernici, la marciatrice Mihai LEGGI shorturl.at/ Vai su Facebook

Guida agli Europei di calcio 2024: squadre, convocati, calendario partite dell'Italia e dove vedere i match in diretta; Europei Under 21: il tabellone del torneo continentale; Europei di Cross, ecco i primi 4 convocati.

Convocate Italia agli Europei di calcio femminile 2025: la lista completa - Olympics.com - Le migliori nazioni d’Europa sono pronte a scendere in campo per conquistare il titolo continentale dal 2 al 27 luglio 2025 in Svizzera. Secondo olympics.com

Convocate Italia femminile per l’Europeo: in 8 della Juventus Women. La decisione su Rosucci - La decisione su Rosucci e tutte le info verso la competizione L’attesa è quasi finita. Segnala juventusnews24.com