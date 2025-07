Da Bankitalia una conferma del buongoverno | Migliorano i giudizi delle imprese sull’economia in tutti i settori

Il recente rapporto di Bankitalia conferma il buon andamento dell’economia italiana, sottolineando un aumento della fiducia tra le imprese di tutti i settori. I giudizi positivi testimoniano la solidità delle politiche adottate e il rafforzamento del buongoverno sotto la guida del governo Meloni. Questo clima di ottimismo rafforza la ripresa e apre nuove prospettive di crescita per il sistema economico italiano. Un segnale incoraggiante che conferma come...

Arriva da Bankitalia un report che conferma l’andamento positivo dell’economia e che coinvolge direttamente le imprese, che oggi hanno più fiducia nell’andamento complessivo. Un’altra conferma del buon operato del governo Meloni. Il report di Bankitalia. I giudizi delle imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti sulla situazione economica generale nel secondo trimestre dell’anno migliorano ma sono rimasti nel complesso sfavorevoli. Secondo l’indagine condotta dalla Banca d’Italia tra il 19 maggio e il 12 giugno, nel secondo trimestre il saldo tra le valutazioni di miglioramento (espresse dal 6 per cento delle imprese, un livello appena superiore a quello della scorsa indagine ) e di peggioramento della situazione economica generale del Paese si è collocato a -20 punti percentuali, da -30 in marzo (tavola 1), risultando meno negativo in tutti i settori di attività, classi dimensionali e aree geografiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da Bankitalia una conferma del buongoverno: “Migliorano i giudizi delle imprese sull’economia in tutti i settori”

