Cantiere del nuovo asilo nido | è bufera su Fiumicino

L’avvio del nuovo asilo nido a Fiumicino, finanziato con fondi PNRR, ha suscitato grande fermento tra cittadini e amministratori. Tuttavia, la recente interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Latina, rivolta alla società Gdl Costruzioni di Formia, getta un’ombra su un progetto che dovrebbe essere simbolo di crescita e futuro per la comunità. La vicenda si infiamma, alimentando dubbi e attese: cosa succederà adesso?

Fiumicino, 8 luglio 2025 – E' una società di Formia, la Gdl costruzioni che si occupa di supermercati, grandi edifici e scuole, impegnata nella realizzazione di un nuovo asilo nido a Fiumicino. Società che ha vinto l'appalto finanziato con fondi PNNR (2 milioni di euro), ma che – come riportato in un articolo de "La Stampa" – nei giorni scorsi avrebbe ricevuto un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Latina. Tra i motivi ci sarebbe il rapporto con un nome riconducibile alla criminalità organizzata di Caserta, Francesco Nobis, conosciuto come il "costruttore di bunker" che risulta tra i loro dipendenti.