Napoli nuova partnership con bet365 Scores | i dettagli dell’accordo

Napoli si prepara a una nuova avventura: il club partenopeo ha annunciato ufficialmente una partnership strategica con bet365 Scores, consolidando la propria posizione di leadership sia in campo che fuori. Questa alleanza apre nuove opportunità per i tifosi e rafforza il legame tra il mondo dello sport e il settore delle scommesse sportive. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’accordo e cosa riserva il futuro per il Napoli.

Il club partenopeo ha ufficializzato una nuova partnership attraverso una nota ufficiale sul proprio sito: tutti i dettagli dell’accordo per la prossima stagione Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha informato i propri tifosi di un nuovo accordo con la realtà bet365 Scores. Una partnership che conferma, ancora una volta, la forza della società partenopea, in costante crescita anche fuori dal campo. I risultati sportivi degli ultimi anni, hanno permesso di ampliare rapporti di collaborazione con brand importanti e con realtà al passo con i tempi. Il Napoli è ormai un club di riferimento in Italia e nel mondo, come confermato anche dall’annuncio di oggi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, nuova partnership con bet365 Scores: i dettagli dell’accordo

