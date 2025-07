le bambine delle sorelle bertani in concorso a locarno

Le bambine delle sorelle Bertani conquistano il palco internazionale: il loro debutto, "Le bambine", è l’unico film italiano in gara al prestigioso Locarno Film Festival 2024. Un racconto intenso su cosa significhi crescere in un mondo che spesso ignora la genuinità dei bambini, tra sogni e realtà difficili. Con un cast talentuoso e una narrazione coinvolgente, questa opera promette di lasciare il segno. La scoperta di un talento unico che merita attenzione e applausi.

L'opera prima Le bambine di Valentina e Nicole Bertani è l'unico film italiano in gara nel concorso ufficiale alla 78a edizione del Locarno Film Festival in programma dal 6 al 16 agosto. E' una storia su cosa significhi crescere in un mondo in cui gli adulti non vedono realmente i bambini per come sono" spiega il direttore artistico Giona A. Nazzaro presentando il programma. Nel cast Clara Tramontano, Milutin Dapcevic, Jessica Piccolo Valerani, Cristina Donadio, Marianna Folli. Stando alla sinossi, la storia è ambientata nel 1997: Linda ha 8 anni, pochi denti, una nonna ricchissima e una madre bella, pericolosa e dirompente.