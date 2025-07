Terracina chi era Mara Severin | la sommelier rimasta uccisa nel crollo de L' Essenza

Mara Severin, una giovane sommelier di appena 31 anni, era nota per la sua dedizione e passione nel mondo del vino. Lavorava con impegno nello stellato ristorante "Essenza" di Terracina, dove aveva conquistato colleghi e clienti con la sua professionalità. La tragica caduta del tetto ha privato questa brillante talento di un futuro promettente. Mara Severin viene descritta come una lavoratrice attenta e precisa, e il suo esempio resterà sempre vivo nella memoria di chi l'ha conosciuta...

Una notizia terribile quella giunta questa mattina: il tetto del ristornate stellato "Essenza" di Terracina è crollato, travolgendo e uccidendo la giovane Mara Severin, una sommelier di 31 anni. La donna stava guidando il servizio insieme a un altro collega quando si è verificata la tragedia; per lei, purtroppo, non c'è stato scampo. Adesso c'è tanto dolore e sconcerto. Mara Severin viene descritta come una lavoratrice attenta e precisa. Era diventata una parte importante del celebre locale, addirittura un punto di riferimento. Il ristorante "Essenza", di proprietà dello chef Simone Nardoni, è un locale molto noto a Terracina e non solo.

