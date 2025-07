Spicciano, un weekend di gusto con la festa degli Gnocchetti.

Se amate la buona cucina e l’atmosfera autentica, non potete perdere il weekend di gusto a Sipicciano! Sabato 12 e domenica 13 luglio, la Festa degli Gnocchetti vi invita a immergervi nel fascino del bosco di Poggio del Castagno, tra sapori irresistibili e allegria contagiosa. Preparatevi a deliziarvi con piatti tradizionali e momenti di convivialità unici, perché questa festa è un vero e proprio inno alla convivialità e alla tradizione gastronomica locale.

Viterbo, 8 luglio 2025- Immersi nel fresco del bosco di Poggio del Castagno a Sipicciano (Vt) sabato 12 luglio e domenica 13 arriva La Festa degli Gnocchetti organizzata dalla Niu- Associazione Giovani di Sipicciano. Una serata con un menù ricco all’insegna delle prelibatezze con gnocchetti al ragù, ai funghi porcini e tartufo, per seguire con bistecca di maiale e salsicce alla brace, puntarelle allegre di maiale al sugo. Non mancheranno patatine fritte e una squisita panzanella casareccia e insalata mista. Per finire cocomero in bicchiere, dolci e bevande. Ci sarà spazio per gli appassionati del ballo con le musiche del Tris Allegria e la New orchestra Gatto Matto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it