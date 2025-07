Belen Rodriguez lancia la maschera intima | si applica sulla farfallina

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta con un’idea innovativa e audace: lanciare una maschera intima da applicare sulla “farfallina”. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua naturalezza e charme, la showgirl argentina porta ora questa zona del suo corpo sotto i riflettori in modo sorprendente, offrendo un prodotto che promette benessere e cura. Il suo nuovo progetto dimostra come Belen sappia reinventarsi sempre con stile e personalità, lasciando il segno anche nel mondo della bellezza...

Belen Rodriguez e la “farfallina”, binomio indissolubile. Da quando, nel 2012, ha stregato (e scandalizzato) il pubblico dell’Ariston scendendo le scale con lo spacco vertiginoso dell’abito Fausto Puglisi, svelando l’ormai iconico tatuaggio inguinale, non si è più messo di parlarne. Oggi, oltre dieci anni dopo, la showgirl argentina torna a far parlare della sua zona intima, ma questa volta in modo del tutto nuovo: per lanciare un prodotto beauty inedito e audace. Indimenticabile “farfallina”. A Sanremo 2012 Il debutto mediatico della farfallina di Belen Rodriguez è storia della televisione italiana. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Belen Rodriguez lancia la maschera intima: si applica sulla “farfallina”

