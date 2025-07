Simona Ventura la dedica a Giovanni Terzi per il primo anno di matrimonio | Splendida tappa

Simona Ventura ha trovato in Giovanni Terzi il compagno ideale per condividere un percorso ricco di affetto e maturità. A un anno dal loro matrimonio, la conduttrice ha deciso di celebrare questa tappa speciale con una dolce dedica sui social, condividendo scatti emozionanti della cerimonia. Un amore che si rafforza giorno dopo giorno, all’insegna della stima reciproca e della serenità: Simona Ventura ha trovato in Giovanni il vero complice della sua felicità.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono più innamorati che mai. A un anno dal matrimonio, la conduttrice ha voluto ricordare quello splendido giorno con una dedical social per la sua dolce metà: il risultato è un post all’insegna della gioia, con gli scatti più belli dalla cerimonia. La dedica di Simona Ventura per l’anniversario di matrimonio. Un amore maturo, all’insegna della tranquillità e della stima reciproca: Simona Ventura ha trovato in Giovanni Terzi la sua anima gemella, e anche sui social condivide spesso dediche e messaggi per il marito. L’ultimo in ordine di tempo è un post per celebrare il loro primo anniversario di nozze: un carousel di immagini dalla splendida festa di Rimini, che ritraggono gli sposi raggianti e circondati dai loro affetti più cari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Simona Ventura, la dedica a Giovanni Terzi per il primo anno di matrimonio: “Splendida tappa”

