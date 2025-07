Inondazioni in Nepal le operazioni di soccorso in elicottero

Le acque impetuose delle recenti inondazioni in Nepal hanno trasformato una valle dell'Himalaya in un teatro di emergenza, rendendo indispensabili operazioni di soccorso rapide e decisive. Gli elicotteri si contendono il cielo, portando via i residenti in pericolo al confine con la Cina. Una corsa contro il tempo per salvare vite e limitare i danni in una delle aree più vulnerabili del mondo, dimostrando quanto sia vitale la collaborazione internazionale in scenari di crisi.

Milano, 8 lug. (askanews) - Gli elicotteri stanno evacuando i residenti da una zona del Nepal al confine con la Cina, dove le inondazioni innescate dalle piogge torrenziali hanno devastato una valle dell'Himalaya, provocando almeno un morto e 28 dispersi, secondo le autorità e i media statali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inondazioni in Nepal, le operazioni di soccorso in elicottero

In questa notizia si parla di: inondazioni - nepal - operazioni - soccorso

Inondazioni in Nepal, le operazioni di soccorso in elicottero; Nepal, oltre 100 morti e decine di dispersi per le inondazioni; Quasi 150 persone sono morte in Nepal per inondazioni e frane causate da forti piogge.

Inondazioni: oltre 100 morti e decine di dispersi - MSN - Le autorità nepalesi sono impegnate a pieno regime nelle operazioni di soccorso, cercando di salvare le persone rimaste intrappolate a causa delle inondazioni ... Riporta msn.com

Nepal, oltre 100 morti e decine di dispersi per le inondazioni - Il tempo oggi è migliorato e nelle zone inondate sono in atto operazioni di soccorso, ... tg24.sky.it scrive