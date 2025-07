Chi era Marta Severin la sommelier morta nel crollo del tetto del ristorante stellato a Terracina

Un tragico incidente ha scosso Terracina, dove il crollo del tetto del ristorante stellato “Essenza” ha causato la morte della giovane sommelier Mara Severin, di appena 31 anni, e il ferimento di sei persone. Mara, rinomata per la sua passione e competenza nel mondo del vino, lascia un vuoto incolmabile nella comunità. Quando è avvenuto il crollo, la sua presenza era un esempio di dedizione e professionalità, e ora il suo ricordo...

Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite nel crollo del tetto di un ristorante stellato a Terracina, in provincia di Latina. A perdere la vita la sommelier del locale, Mara Severin, 31 anni. Tra i feriti ci sono alcuni clienti del ristorante. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 7 luglio. A cedere è stata una parte della copertura del locale “Essenza”, in via Cavour, guidato dallo chef 38enne Simone Nardoni. Quando è stata stata estratta dalle macerie dai Vigili del Fuoco, Severin era ancora viva: la donna è stata rianimata dai sanitari ma dopo circa un’ora dall’incidente è deceduta. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi era Marta Severin, la sommelier morta nel crollo del tetto del ristorante stellato a Terracina

