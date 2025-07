Lotta per contenere gli incendi boschivi nella regione di Tarragona

In un’epica battaglia contro le fiamme, i vigili del fuoco della Catalogna si impegnano con tutte le forze per contenere un vasto incendio che ha devastato oltre 2.300 ettari a Tarragona. La loro determinazione e il coraggio sono fondamentali per proteggere le comunità e l’ambiente circostante. Mentre le autorità continuano gli sforzi di spegnimento, la speranza è che questa emergenza possa essere sotto controllo al più presto, salvaguardando il patrimonio naturale della regione.

Tarragona, 8 lug. (askanews) - I vigili del fuoco della Catalogna, in Spagna, stanno lavorando per domare un incendio boschivo che ha bruciato oltre 2.300 ettari nel comune di Pauls, nella regione di Tarragona. Ai residenti di diversi villaggi è stato intimato di rimanere in casa e le vie di comunicazione sono state interrotte, affermano i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lotta per contenere gli incendi boschivi nella regione di Tarragona

