Inghilterra contro Paesi Bassi | line-up statistiche e anteprima

Il duello tra Inghilterra e Paesi Bassi si avvicina, promettendo spettacolo e tensione. La sfida rappresenta un crocevia cruciale per le due nazionali, con statistiche, formazione e anteprime che accendono l’attesa. Sarina Wiegman, alla guida dei campioni europei in carica, si prepara a mettere alla prova la sua squadra in un match decisivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere prima di questo appuntamento imperdibile.

2025-07-08 11:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Sarina Wiegman affronta l’ultimo test del suo mandato in Inghilterra mentre la sua squadra si dirige verso lo scontro da non perdere di domani sera con i Paesi Bassi. Una sconfitta, combinata con un pareggio in Francia contro il Galles nell’altra partita del Gruppo D, vedrebbe schiantarsi i campioni europei in carica al primo ostacolo. Le possibilità delle leonesse sono state gravemente colpite dalla sconfitta poco brillante di sabato per la Francia, un risultato che li lascia con una piccola stanza di Wiggle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

L'Inghilterra piega i Paesi Bassi e vola in finale - Due gol di Harvey Elliott nella ripresa permettono all'Inghilterra campione in carica di approdare in finale. Come scrive it.uefa.com

Paesi Bassi - Inghilterra: storia della partita - UEFA.com - Numeri, statistiche e curiosità della semifinale di UEFA EURO 2024 tra Paesi Bassi e Inghilterra a Dortmund. Si legge su it.uefa.com