Sciopero Trenitalia e Trenord disagi e ritardi | a Termini 30 convogli cancellati

Lo sciopero nazionale di Trenitalia e Trenord, iniziato alle 21 di lunedì 7 luglio, sta causando disagi e ritardi significativi ai viaggiatori. Con 30 convogli cancellati e molte tratte influenzate, i passeggeri devono fare i conti con variazioni impreviste. Ricordiamo che, per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce di maggiore afflusso. Per aggiornamenti e dettagli, consultate prontamente gli elenchi dei servizi garantiti.

Alle ore 21 di lunedì 7 luglio è iniziato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che durerà fino alle ore 18 di oggi, martedì 8 luglio 2025. I treni possono subire cancellazioni, ritardi o variazioni. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 9. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e a questo link. Per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Disagi a Roma Termini, con ritardi sia di Italo che di Trenitalia (dai 10 fino ai 120 minuti): 30, in totale, i convogli cancellati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it