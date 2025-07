Consuma tutti i permessi per assistere il papà malato i colleghi lo aiutano | Mi hanno donato le loro ferie

In un mondo in cui il senso di comunità fa la differenza, le storie di Fabio e Bruno sono un esempio toccante di altruismo e solidarietà. Quando il cuore supera le esigenze lavorative, si crea una rete di supporto che va oltre i doveri quotidiani, dimostrando che l’empatia può davvero cambiare le vite. Scopri come questa vicenda ha rinvigorito lo spirito di collaborazione e umanità tra colleghi. Continua a leggere.

Un impiegato delle Poste esaurisce tutti i permessi lavorativi per assistere il padre, affetto da un grave tumore, così i colleghi decidono di donargli le loro ferie. "Quando papà lo ha saputo si è commosso. Poi mi ha sussurrato: 'Ma tu guarda i nostri colleghi cosa hanno messo in moto'". La storia di Fabio e di Bruno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabio e il regalo dei colleghi: gli donano ferie per assistere il papà malato. «Grazie al fondo solidale non perdo lo stipendio» - Fabio Ippolito, 42 anni, impiegato alle Poste di Milano Roserio, aveva esaurito i permessi per assistere suo padre Bruno, 68 anni, anche lui ex dipendente, affetto da tumore. Scrive milano.corriere.it