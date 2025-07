Torino al via la nuova stagione! Programma definito | un’amichevole prima dell’Inter

Il Torino si prepara a scendere in campo per una stagione ricca di emozioni e novità, con l’Inter pronta a sfidarlo nella prima giornata di Serie A 2025-2026. Prima dell’atteso debutto ufficiale, i granata affronteranno un’amichevole che promette di mettere alla prova la loro tenacia e determinazione. È il momento di scoprire cosa riserva il nuovo inizio: il calcio torinese si appresta a scrivere un capitolo entusiasmante, e tutto è ormai pronto per il grande ritorno in campo.

Il Torino si appresta a cominciare la sua nuova stagione, con l'Inter che sarà la prima avversaria dei granata nella Serie A 2025-2026. Definita un'amichevole prima dell'incontro con i nerazzurri. I dettagli. NUOVO INIZIO – Il Torino, prima sfidante dell'Inter nella prossima Serie A, intraprenderà una nuova annata nel segno del cambiamento. Come avvenuto nello scorso anno, conclusosi con l'addio di Paolo Vanoli dai granata, anche in questa stagione la compagine piemontese farà affidamento su un nuovo allenatore e – conseguentemente – su un differente progetto tecnico rispetto a quello precedente.

