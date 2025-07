Nunziante non solo Italia | c’è anche l’Eredivisie sul portiere del Benevento

Il calciomercato del Benevento si infiamma: tra nuove acquisizioni e partenze improvvise, la società giallorossa si prepara a una sessione intensa. Con contratti pesanti, giocatori in cerca di rilancio e giovani desiderosi di spazio, ci sono molte variabili da gestire per il direttore sportivo Carli. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra rinnovamento e continuità, ma il vero obiettivo resta uno: rafforzare la squadra e puntare alla promozione.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercato in entrata per il Benevento che ha messo a segno già le prime operazioni, ma occhio anche alle uscite. Tra contratti pesanti, atleti fuori dal progetto, dissidenti e persone che hanno ormai chiuso il proprio ciclo in giallorosso, di lavoro per Carli ce n’è. Ma non è solo questo, perchè ci sono anche quei giocatori che sono alla ricerca di quella titolarità e di quello spazio che potrebbe essere utile per la propria carriera e, perchè no, per un ritorno a Benevento con una maturità diversa e con esperienza sulle spalle. E’ il caso di Francescotti, prolifico attaccante della Primavera che è pronto per spiccare il volo e andare a vestire la maglia del Treviso nella prossima stagione in Serie D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it