Tolentino gira con la spranga e semina il caos | video

Una notte di tensione scuote Tolentino, quando un uomo ubriaco di origini egiziane si trasforma in un protagonista del caos, armato di una spranga presa da un cantiere. L’incidente, iniziato con una lite tra connazionali nel parcheggio di fronte al bar Cappelletti, si è rapidamente evoluto, seminando paura tra i residenti. Scopriamo come si è sviluppata questa drammatica escalation e quali sono le conseguenze per la comunità locale.

Tolentino, 8 luglio 2025 – Notte di paura a Tolentino. Ieri dalle 23 in poi un egiziano, ubriaco, ha dato in escandescenze seminando il caos con una spranga presa da un cantiere, a Palazzo Europa. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con una lite tra connazionali nel parcheggio di fronte al bar Cappelletti, in particolare tra questo ragazzo e un altro con la maglia verde; a supporto di quest'ultimo sono arrivati altri due uomini, uno dei quali avrebbe gridato: "Tu devi ridare i soldi a lui". Poi lo scontro si è spostato verso il bar, dove sono volati tavolini e sedie, con bicchieri e tazzine finiti sulla strada.

