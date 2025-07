Scompaiono bollini rossi per il caldogiovedì Italia tutta verde

Buone notizie per l’Italia: i bollini rossi che avevano segnato l’ondata di calore più intensa stanno sparendo, e giovedì 10 luglio il Paese sarà tutto in zona verde. Dopo giorni di afa record e temperature elevate, le previsioni del Ministero della Salute indicano un miglioramento generale, con solo cinque città in allerta gialla oggi. Questa evoluzione climatica porta un sospiro di sollievo, confermando che l’estate sta lentamente tornando alla normalità.

Scompaiono i bollini rossi per il caldo che nei giorni scorsi hanno contraddistinto le città italiane, a rimarcare la situazione di afa intensa e alte temperature. Secondo le ultime rilevazioni del ministero della Salute sulle ondate di calore, giovedì 10 luglio la nostra penisola sarà tutta verde, non ci sarnno cioè città con livello 3 di allerta. Oggi 8 luglio secondo il monitoraggio ci sono solo cinque città in giallo (Bari, Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria) e le restanti in verde, dunque nessun bollino rosso o arancione. Domani 9 luglio le città con bollino giallo scendono a 1 (Catania), il resto in sono tutte bollino verde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scompaiono bollini rossi per il caldo,giovedì Italia tutta verde

