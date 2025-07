Anteprima del Festival del Mare Porto Rubino tra le dune di Torre Canne

Preparati a vivere un’esperienza unica: l’anteprima del Festival del Mare Porto Rubino, tra le dune di Torre Canne, promette emozioni indimenticabili. In un’atmosfera intima e suggestiva, il Canne Bianche Lifestyle Hotel si trasforma in palco di storie e suoni provenienti dai quattro angoli del mondo. Un’occasione speciale per scoprire i segreti di un mare che incanta e invita a rallentare, lasciando spazio alla meraviglia. Non perdere questo assaggio di magia.

Torre Canne, 8 lug. (askanews) - Anteprima speciale di Porto Rubino, realizzata in collaborazione con Vita Lenta domenica sera, nel giardino del Canne Bianche Lifestyle Hotel, con il mare di sfondo sulle dune naturali della costa di Torre Canne. Vita Lenta è il progetto fondato da Gianvito Fanelli nel 2020 che su Instagram racconta a più di 800mila persone l'importanza di rallentare, attraverso video da tutto il mondo. Un assaggio intimo del festival itinerante ideato dal cantautore Renzo Rubino, che ogni anno approda nei porti più incantevoli della Puglia per celebrare il mare e il piacere della riscoperta del tempo vissuto con tranquillità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anteprima del Festival del Mare Porto Rubino tra le dune di Torre Canne

