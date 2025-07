VIDEO Cobolli | Bove mi aveva predetto che sarei arrivato qui

Un'inaspettata predizione di Cobolli Bove si è avverata: il talento italiano ha raggiunto i quarti di Wimbledon, sorprendo tutti battendo Cilic. Ma non è tutto: a condividere questa storica impresa c’era anche il suo amico, Edoardo Bove, il calciatore che in inverno ha affrontato un malore durante Fiorentina-Inter. Un momento di grande emozione e solidarietà che unisce sport e amicizia, dimostrando che nulla è impossibile quando si lotta con il cuore.

Il tennista italiano è arrivato ai quarti di Wimbledon battendo Cilic e con lui c'era anche il suo amico, il calciatore Edoardo Bove che in inverno ha avuto un malore durante la gara tra Fiorentina e Inter. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Cobolli: “Bove mi aveva predetto che sarei arrivato qui”

In questa notizia si parla di: bove - arrivato - cobolli - aveva

ULTIM'ORA - Per la prima volta in carriera, Flavio Cobolli approda nei quarti di finale di Wimbledon, per la prima volta a questo livello in uno Slam, battendo Marin Cilic in quattro set e in tribuna non passa inosservato papà (e coach) Stefano, 48 anni, in lacri Vai su Facebook

Cobolli: Bove mi ha detto che sarei arrivato fin qui. In allenamento sto cercando di rubare da Sinner; Wimbledon, c'è anche Bove in tribuna per il match di Cobolli; Bove risponde alla convocazione di Cobolli: è a Wimbledon per l’ottavo di finale contro Cilic.

Cobolli, le lacrime e l’abbraccio con Bove: “Vivo un sogno” - Il tennista romano ha parlato così dopo aver battuto Marin Cilic in quattro set: "Ho sempre sognato di ... Scrive oktennis.it

Com’è arrivato fin qui Flavio Cobolli - Battendo Marin Cilic a Wimbledon, lunedì pomeriggio Flavio Cobolli è diventato il quinto tennista italiano degli ultimi anni a raggiungere i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, dopo Matteo ... Segnala ilpost.it