Mara Severin la sommelier di 31 anni morta nel crollo del tetto del ristorante Essenza | si valuta l' omicidio colposo L' ultimo post | Che emozione lavorare per uno stellato

Una tragedia che ha scosso la comunità e il mondo della gastronomia: Mara Severin, giovane sommelier di 31 anni, ha perso la vita nel crollo del tetto del ristorante Essenza. Mentre le autorità indagano per omicidio colposo, si apre un doloroso capitolo di riflessione sulla sicurezza e la responsabilità. La sua ultima emozionante esperienza lavorativa, condivisa sui social, ci ricorda quanto sia preziosa ogni occasione. La vicenda lascia tutti con un senso di sgomento e domanda: come prevenire tragedie simili in futuro?

I pm di Latina stanno valutando l?ipotesi di reato di omicidio colposo in relazione al crollo del tetto del ristorante 'Essenza', in via Tripoli a Terracina, in cui è morta la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mara Severin, la sommelier di 31 anni morta nel crollo del tetto del ristorante Essenza: si valuta l'omicidio colposo. L'ultimo post: «Che emozione lavorare per uno stellato»

