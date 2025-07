Latina | crollo tetto ristorante stellato Essenza a Terracina morta sommelier 31enne - Esclusa ipotesi crollo per maltempo

Una tragedia scuote il cuore di Terracina, dove si è verificato il crollo del tetto del rinomato ristorante stellato Essenza, causando la morte di una giovane sommelier di soli 31 anni. Esclusa l'ipotesi maltempo, le autorità hanno aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause di questa drammatica perdita. La comunità si stringe nel dolore, mentre si attendono risposte chiare e giustizia.

Tragedia al ristorante stellato Essenza in via Cavour a Terracina, località sul litorale in provincia di Latina. La Procura ha aperto un'inchiesta.

La cena e all'improvviso il crollo del tetto. Tragedia al ristorante stellato Essenza in via Cavour a Terracina, località sul litorale in provincia di Latina. Il bilancio riporta una vittima e cinque feriti. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 22 e subito sono appar

Tragedia a Terracina,Latina,per il crollo del tetto di un ristorante che ha causato una vittima,Mara Severin,31 anni,la sommelier del locale.Una decina di feriti.A cedere è stata la copertura di 'Essenza',un noto locale stellato della località del litorale pontino.

