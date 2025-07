Morto sulla pista a Orio al Serio tragedia in aeroporto | traffico aereo sospeso

Una drammatica tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio: una persona ha perso la vita sulla pista, provocando la sospensione temporanea delle operazioni di volo. L’incidente, ancora sotto indagine, ha scosso passeggeri e operatori, creando disagi e incertezza. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda che ha sconvolto il cuore del traffico aereo bergamasco.

Una persona è morta sulla pista dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. La Sacbo che gestisce l’aeroporto bergmasco ha comunicato che «che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle 10,20 a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine». July 8, 2025 In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

