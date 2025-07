Tensioni nel Pacifico Taiwan accusa la Cina | Intimidazione militare alla vigilia delle esercitazioni Han Kuang

Nel cuore del Pacifico, le tensioni tra Taiwan e Cina si intensificano, minando la stabilità della regione. Oggi, venti jet cinesi hanno violato lo spazio aereo taiwanese, un chiaro segnale di intimidazione in vista delle esercitazioni Han Kuang, che simulano la difesa dell’isola. Taipei denuncia un’operazione militare volta a destabilizzare e mostrare forza. La situazione rimane complessa e delicata, lasciando il mondo interrogarsi sulle future evoluzioni di questo confronto cruciale.

Venti jet militari cinesi hanno violato lo spazio aereo di Taiwan nella mattinata di oggi, alla vigilia dell’inizio delle esercitazioni annuali Han Kuang, che simulano la difesa dell’isola in caso di invasione da parte della Cina ma che non fanno altro che aumentare le tensioni nel Pacifico. A denunciarlo è il ministero della Difesa di Taipei, che parla apertamente di “intimidazione militare” orchestrata da Pechino. Secondo quanto comunicato dalle autorità taiwanesi, tra le 7:30 ora locale (le 2:30 in Italia) e le ore successive, venti aerei da guerra cinesi – tra cui caccia J-16, aerei radar KJ-500 e droni – hanno attraversato ripetutamente la linea mediana dello Stretto di Taiwan, sconfinando nelle zone settentrionali, centrali e sud-occidentali della Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it