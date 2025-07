Main Event WSOP day 2d | streaming epremi

Non perdere il brivido delle World Series of Poker: il Day 2d del Main Event è in diretta streaming su Gazzetta, offrendo l’ultima chance per entrare o rientrare nel torneo più atteso dell’anno. La tensione cresce mentre i giocatori sfidano il campo, e con ogni mossa si avvicina il momento della grande rivelazione sui dati definitivi del 2025. Resta con noi e vivi l’azione come mai prima!

Notte degli Assi 1+1 a Tirana: Main event a JO. Eros Nastasi porta a casa l’IPO Master High Roller Eros Nastasi porta a casa l’IPO Master High Roller, uno dei tornei più interessanti della kermesse organizzata a Tirana, in Albania, per la Notte degli Assi 1+1, st Vai su Facebook

