Juventus Douglas Luiz è già un addio | Premier League o sorpresa Como?

Il futuro di Douglas Luiz è ormai scritto. O quasi. Dopo una stagione opaca, priva di guizzi e ben lontana dalle aspettative, la Juventus ha maturato una decisione chiara: il centrocampista brasiliano non rientra piĂą nei piani del club. Nessuna seconda chance, nessuna attesa: si lavora alla cessione, con tutte le parti coinvolte attivamente impegnate a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore è emerso anche un nome a sorpresa: il Como. Il club lariano, fresco di promozione in Serie A e forte di una proprietĂ ambiziosa, avrebbe mostrato un interesse concreto, salvo poi lasciare filtrare smentite attraverso i canali interni.