Sciopero treni a Roma Termini 30 i convogli cancellati

Lo sciopero dei ferrovieri a Roma Termini ha causato la cancellazione di 30 treni, tra cui 23 in arrivo e 7 in partenza, inclusi convogli Trenitalia e un Italo. L'agitazione, proclamata dai sindacati di base, ha interessato le fasce orarie dalle 9 alle 12.45 di oggi, provocando disagi per molti viaggiatori. Scopriamo insieme come muoversi e quali alternative adottare in questa giornata di cancellazioni.

Sono 23 i treni cancellati a Roma Termini, visibili nella schermata 'arrivi' della stazione Termini di Roma, dalle 9 di mattina alle 12.45 per lo sciopero dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base dalle 21 di ieri sera e fino alle 18.00 di oggi. Sono quasi tutti convogli Trenitalia ed un Italo. Anche alle 'partenze' si contano 7 cancellazioni. Uno è un treno Italo. In tutto quindi 30 treni cancellati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero treni, a Roma Termini 30 i convogli cancellati

