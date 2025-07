Via D’Amelio l’ex pm antimafia Teresi | Chi aveva interesse a occultare la verità oggi ha nome e cognome

Le amare verità nascoste dietro le stragi del ’92 e ’93 si fanno sempre più chiare: oggi, chi aveva interesse a occultare la verità ha un nome e un cognome. Le istituzioni, ormai screditate, sembrano aver perso ogni credibilità nel mettere in luce i veri responsabili. È giunto il momento di fare luce su quelle ombre che ancora avvolgono le stragi italiane, affinché giustizia possa prevalere e la memoria non venga mai cancellata.

“Le istituzioni hanno già perso credibilità rispetto alle stragi del ’92 e del ’93, ma anche a quelle precedenti. Non c’è strage importante in Italia che non abbia avuto problemi di depistaggi, di inserimenti di personaggi legati alle istituzioni e di tentativi di non arrivare mai alla verità. Le istituzioni, dunque, sono ampiamente decadute nella considerazione pubblica per quanto riguarda la ricerca della verità sulle stragi”. Sono le amare parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, da Vittorio Teresi, presidente del Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino” ed ex pubblico ministero nel processo sulla trattativa Stato-mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it