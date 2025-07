jasmine paolini si separa dal coach marc lopez dopo soli tre mesi

Dopo un'intensa collaborazione di soli tre mesi, Jasmine Paolini e Marc Lopez si separano. La campionessa toscana ha condiviso su Instagram il suo riconoscimento per il supporto ricevuto, sottolineando i grandi traguardi raggiunti, tra cui vittorie importanti a Roma e Parigi. Un capitolo si chiude, ma la passione per il tennis della 29enne italiana continua a scrivere nuove pagine di successo.

È finita dopo appena tre mesi la collaborazione fra Jasmine Paolini e il suo allenatore Marc Lopez. La 29enne toscana lo ha annunciato con un breve messaggio su Instagram in una story: «Grazie, per l’aiuto e il sostegno in questa stagione», ha scritto in inglese la numero uno italiana. «Abbiamo raggiunto grandi successi quest’anno, soprattutto a Roma e Parigi (rispettivamente la vittoria del singolare e del doppio con Sara Errani e ancora in coppia con la 38enne di Bologna, ndr.): momenti che ricorderò per sempre. Apprezzo tutto il duro lavoro e l’energia che Marc mi ha dato ogni giorno». Poi un annuncio sul proprio futuro: «Ora che questa parte di stagione è finita, ho deciso di cambiare. 🔗 Leggi su Lettera43.it