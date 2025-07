No gay no comunisti L’annuncio dello chef poi la toppa peggiore del buco | Ho amici gay ma al lavoro si stia al proprio posto

In un'epoca di grande sensibilità e attenzione ai valori democratici, le parole dello chef Paolo Cappuccio hanno scatenato un acceso dibattito. La sua richiesta di personale per il ristorante di un hotel 4 stelle ha evidenziato come, ancora oggi, il linguaggio possa innescare controversie e riflettere problematiche sociali profonde. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla comunicazione nel mondo del lavoro?

Il post di Paolo Cappuccio per reperire personale per il ristorante di un hotel 4 stelle ha sollevato enormi polemiche: "È uno sfogo nato dalla stanchezza mentale". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “No gay, no comunisti”. L’annuncio dello chef, poi la toppa peggiore del buco: “Ho amici gay, ma al lavoro si stia al proprio posto”

