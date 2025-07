Piave in piena il salvataggio di 7 ragazzi bloccati su un isolotto

In un emozionante intervento di salvataggio, i vigili del fuoco hanno messo in salvo sette ragazzi rimasti intrappolati su un isolotto nel Piave, a causa della piena causata dal maltempo a Ponte di Piave. L'intervento tempestivo, supportato dall'elicottero del reparto volo di Venezia e del 118, ha evitato il peggio. La pronta reazione dell’automobilista che aveva dato l’allarme ha fatto la differenza: un esempio di coraggio e coordinamento che ci ricorda quanto sia importante essere pronti alle emergenze.

Sono in salvo i sette ragazzi che erano rimasti bloccati su un isolotto sul Piave a causa della piena del fiume a Ponte di Piave, nel Trevigiano, dopo un'ondata di maltempo. A recuperarli, intorno alle 18 di lunedì 7 luglio, sono stati i vigili del fuoco con l'elicottero del reparto volo di Venezia e quello del 118. L'allarme era stato dato da un automobilista che transitava lungo la SR 53 all'altezza di Ponte di Piave. L'uomo ha contattato la Centrale del 118 dicendo che aveva visto dei ragazzi sbracciarsi per chiedere aiuto da un isolotto nel Piave.

