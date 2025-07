Rissa tra giovani nel Casertano | morto un 26enne due feriti Fermati padre e figlio

Una serata drammatica nel Casertano, dove una rissa tra giovani si è trasformata in tragedia: un 26enne ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti. Fermati padre e figlio coinvolti nell’incidente, mentre le forze dell’ordine indagano su un possibile regolamento di conti legato alla droga. Un episodio che scuote la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle zone giovanili.

Due gruppi di ragazzi si sono scontrati nella serata del 7 luglio. Tra le ipotesi un regolamento di conti per motivi di droga. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rissa tra giovani nel Casertano: morto un 26enne, due feriti. Fermati padre e figlio

