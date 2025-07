Sciopero treni 8 luglio | caos a Roma e Milano cancellazioni e ritardi di 2 ore

Una giornata di caos e disagi per pendolari e viaggiatori a Roma e Milano, con cancellazioni e ritardi fino a due ore a causa dello sciopero nazionale dei treni in corso fino alle 18 di oggi. Le stazioni di Termini e Centrale sono state trasformate in scenari di tensione e attesa, coinvolgendo Trenitalia, Trenord e altre compagnie. La mobilitazione, che ha coinvolto il personale del settore, mette in evidenza le sfide del trasporto pubblico italiano.

Mattinata di disagio per viaggiatori e pendolari a causa dello sciopero nazionale dei treni iniziato ieri, 7 luglio, e in programma fino alle 18 di oggi 8 luglio. Alla stazione Termini di Roma e la stazione Centrale di Milano cancellazioni e ritardi fino a due ore registrati su tutte le linee. Lo sciopero riguarda il personale Trenitalia, Trenord e di altre compagnie del trasporto passeggeri e merci e potrĂ avere conseguenze sulle Frecce, sui treni d’Italo oltre che Regionali e Intercity. Sciopero treni 8 luglio, i convogli cancellati. Tra i convogli Alta VelocitĂ in partenza da Roma risultano cancellati quelli con destinazione Venezia S. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero treni 8 luglio: caos a Roma e Milano, cancellazioni e ritardi di 2 ore

