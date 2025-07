Repliche de l’allieva su rai 1 | date e orari da non perdere

Se sei fan di "L’Allieva" e non vuoi perderti nemmeno un episodio, questa è la tua occasione! Le repliche della celebre fiction italiana torneranno su Rai 1 con date e orari da segnare in agenda, regalando agli spettatori un’estate all’insegna di giallo, romanticismo e suspense. Scopri le programmazioni e preparati a rivivere le emozioni delle avventure di Alice Allevi, perché questa estate, il divertimento è assicurato!

Le repliche della celebre fiction italiana L’Allieva stanno per tornare in programmazione su Rai 1, offrendo agli appassionati un’opportunità di rivivere le avventure di Alice Allevi durante l’estate. La trasmissione delle puntate riprenderà nel pomeriggio, garantendo un intrattenimento quotidiano che combina elementi di giallo, commedia romantica e medical drama. l’Allieva in replica su Rai 1: dettagli sulla programmazione estiva. La rete pubblica ha deciso di inserire nuovamente nel palinsesto estivo le repliche della prima stagione della serie, interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it